Гончаренко – солдатам РФ: Добро пожаловать в ад – вы здесь умрете, как паршивые псы

Украинцы встретят путинскую армию в случае вторжения с оружием в руках, а российских солдат ждет смерть на нашей земле.
Об этом заявил во время своего эмоционального выступления в парламенте нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Он посоветовал оккупантам возвращаться домой, иначе навечно останутся в украинской земле.
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"Хочу обратиться к российским солдатам. Вас тут ничего не ждет. Вас тут не ждут жители Харькова, Мариуполя, Киева с цветами в руках. Ждем вас с "Джавелинами" и оружием в руках. Если вы сюда зайдете – никогда отсюда не выйдете, мы вам это обещаем. Добро пожаловать в ад, вы здесь умрете как паршивые псы, если зайдете в нашу страну. И ваши генералы, которые кидают вас в эту мясорубку, будут первыми бежать. Сейчас бросайте оружие, идите домой к своими детям и женам. Это не ваша земля и никогда ею не будет… Вы навечно останетесь в этой земле – это ваше будущее, если попытаетесь это сделать", – сказал Гончаренко.
Угроза вторжения РФ
- В Минобороны Украины допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России, – Днем защитника Отечества, 23 февраля.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.
- Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть в том числе и на Киев.
- Также напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР".