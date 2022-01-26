Google посвятил новый дудл известному украинскому художнику

Интернет-поисковик Google посвятил дудл 180-летию со Дня рождения художника Архипа Куинджи.
Дудл появился на главной поисковой странице Google.
Как выглядит изображение?
Дудл выполнен в разных цветах. Почти посредине на нем изображен украинский художник Архип Куинджи. С левой и правой сторон расположены известные картины Куинджи. Нажав на дудл, можно найти информацию о художнике в сети Интернет.
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Об Архипе Куинджи
Как пишет ресурс Wikipedia, Архип Куинджи — украинский живописец-пейзажист и педагог греческого происхождения из северного Приазовья. Колористические находки и эффекты освещения в картинах Куинджи очень ценил Врубель Михаил Александрович; считал его своим учителем в колорите.
Выдающиеся произведения:
- "Татарская сакля в Крыму" (1868)
- "Степь" (две картины, 1875);
- "Млечный путь в Мариуполе" (1875);
- "Украинская ночь" (1876);
- "Вечер на Украине" (1878);
- "Березовая роща" (1879);
- "Лунная ночь на Днепре" (1880);
- "Днепр по утрам" (1881);
- "Дубы" (1900-1905);
- "Закат в степи" (1900);
- "Облака" 1882;
- "Море. Крым" (1898-1908).
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