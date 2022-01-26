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Google посвятил новый дудл известному украинскому художнику

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 января, 23:52
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27 января исполняется 180 лет со Дня рождения художника Архипа Куинджи
Архип Куинджи прославился благодаря своим уникальным работам/Коллаж: "Сегодня"
Архип Куинджи прославился благодаря своим уникальным работам/Коллаж: "Сегодня"

Интернет-поисковик Google посвятил дудл 180-летию со Дня рождения художника Архипа Куинджи.

Дудл появился на главной поисковой странице Google.

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Как выглядит изображение?

Дудл выполнен в разных цветах. Почти посредине на нем изображен украинский художник Архип Куинджи. С левой и правой сторон расположены известные картины Куинджи. Нажав на дудл, можно найти информацию о художнике в сети Интернет.

Об Архипе Куинджи

Как пишет ресурс Wikipedia, Архип Куинджи — украинский живописец-пейзажист и педагог греческого происхождения из северного Приазовья. Колористические находки и эффекты освещения в картинах Куинджи очень ценил Врубель Михаил Александрович; считал его своим учителем в колорите.

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Выдающиеся произведения:

  • "Татарская сакля в Крыму" (1868)
  • "Степь" (две картины, 1875);
  • "Млечный путь в Мариуполе" (1875);
  • "Украинская ночь" (1876);
  • "Вечер на Украине" (1878);
  • "Березовая роща" (1879);
  • "Лунная ночь на Днепре" (1880);
  • "Днепр по утрам" (1881);
  • "Дубы" (1900-1905);
  • "Закат в степи" (1900);
  • "Облака" 1882;
  • "Море. Крым" (1898-1908).

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