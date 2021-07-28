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Гордон: Будет еще много отставок, причем в ближайшее время

28 июля 2021 13:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Президент Зеленский не мирится с тем, что люди не справляются с обязанностями, и уже начал большую чистку

Гордон предупреждает о новых кадровых перестановках

Гордон предупреждает о новых кадровых перестановках / Фото: Сегодня

В августе-сентябре будут новые увольнения – и некоторых министров, и руководителей областей. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

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По его словам, президент не мирится с тем, что люди не справляются с обязанностями.

"Что касается еще отставок… Уверен и знаю, что будет еще много отставок, причем в ближайшее время – мы это увидим в августе и сентябре. Мы еще в июле увидим отставки ряда губернаторов (глав облгосадминистраций. – Ред.), в сентябре нас ждут отставки ряда министров", – сказал Гордон.

Также он связал смену руководства внешней разведки и высокопоставленных чинов в СБУ с провалом операции по судье Чаусу в Молдове.

"Были сделаны выводы из провала, который постиг наши спецслужбы в деле Чауса. Когда генеральный прокурор Молдовы на весь мир заявил, что известны люди, которые осуществили захват Чауса и перевезли его через границу, конечно, посыпались погони. Мы видим увольнение председателя Службы внешней разведки, двух заместителей председателя СБУ. Это правильно", – подчеркнул журналист.

  • Напомним, в последнее время посыпались отставки. 15 июля был уволен глава МВД Арсен Аваков.
  • 23 июля президент сменил главу Службы внешней разведки Украины: уволил Валерия Кондратюка и на его место назначил Александра Литвиненко.
  • Также постоянно ходят разговоры о возможном увольнении осенью министра юстиции Дениса Малюськи, министра обороны Андрея Тарана и даже генпрокурора Ирины Венедиктовой.
  • 26 июля Зеленский устроил кадровую чистку в СБУ.
  • 27 июля был уволен главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, а на его место назначен генерал Валерий Залужный.

Все подробности в спецтеме Новый глава МВД: все подробности

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