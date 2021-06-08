Гордон об истерике пропагандистов Кремля из-за новой формы сборной: "Мы сами разберемся"

Журналист иронично отреагировал на реакцию российских пропагандистов на обновленный дизайн формы украинских футболистов – с Крымом

После истерической реакции российской пропагандистки Ольги Скабеевой на новый дизайн формы сборной Украины по футболу ей следует отправить индивидуальный комплект с ее фамилией на фоне контуров Украины.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

Он признался, что не не понимаю причины острой реакции россиян на новую форму украинских футболистов – с Крымским полуостровом.

"Крым – украинский, это территория Украины. А что писать на нашей форме, мы сами разберемся", – считает Гордон.

Лозунг "Слава Украине! Героям слава!", вышитый на футболках сборной, журналист назвал потрясающим. Дмитрий Гордон признался, что он не вызывает у него ассоциаций с ОУН-УПА и Степаном Бандерой, хотя к этой исторической личности он относится негативно.

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Саму форму он назвал красивой и практичной.

"Я думаю, что просто сборной Украины надо прислать Ольге Скабеевой форму с фамилией "Скабеева" там, где карта Крыма, чтобы ей было приятно увидеть Крым в составе Украины. Был бы хороший подарок", – иронизирует Гордон.

Ранее пропагандистка кремлевского телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева назвала новую форму украинской сборной "футбольной хитростью", а лозунг "Слава Украине! Героям слава", по ее словам, является "бандеровским заклинанием" и "нацистским".

Напомним, что у Кремля новый дизайн тоже вызвал бешенство. Больше об этом смотрите в выпуске новостей "Сегодня":