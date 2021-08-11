Гордон потроллил Лукашенко: У него кукуха улетела, но хочу отдать должное его мочевому пузырю

Белорусский диктатор накануне оскорбил Гордона, а в ответ журналист назвал его разбойником, извергом и деспотом

Гордон продолжает "мстить" Лукашенко за мерзавца. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совсем сошел с ума, что подтвердили его заявления во время большой пресс-конференции.

Реклама

Об этом он сказал на телеканале Украина 24.

"Человек, который стал извергом собственного народа, деспотом… Я его называл разбойником – это точное определение, потому что то, что он творит со своим народом в 21 веке, те издевательства, который он вытворяет – это кошмар. Милый, добрые белорусы, которые в жизни мухи не обидят, и такое с ними делают", – сказал он.

Гордон считает, что полемизировать с Лукашенко нет смысла, поскольку тот "с катушек слетел". Например, говорил на пресс-конференции, что подписывал Будапештский меморандум.

"Это вообще "полный вперед". Кукуха улетела, явно. Если человек заявляет, что он подписывал Будапештский меморандум, дальше говорить не о чем. Жаль только белорусов – его не жалко, конец у него будет печальным", – сказал журналист.

По его словам, в последнее время Лукашенко выглядит как загнанный зверь, хотя отдал ему должное, что тот смог провести 8-часовую пресс-конференцию без перерыва.

"Хочу отдать должное его мочевому пузырю, потому что 8,5 часа, не вставая с места, вести пресс-конференцию и не захотеть в туалет даже по малой нужде – гвозди бы делать из этих людей", – подчеркнул Гордон.

Что натворил Лукашенко в Беларуси

Лукашенко возглавил в очередной раз Беларусь в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда, их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором. После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.

Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью. Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, ограничительные меры готовит даже Украина.

Лукашенко пошел еще дальше – подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.

Как сообщали новости "Сегодня", на пресс-конференции Лукашенко назвал Гордона мерзавцем, на что журналист ответил ему и выпил подаренный им бальзам.

Реклама

Отметим, что белорусский лидер много наговорил об Украине, причем слов особо не подбирал, а также намекнул на свой уход. Читайте в нашем материале подробней, уйдет ли Лукашенко в отставку и причем тут Путин.