Гордон: Путин не отдаст Донбасс, если Крым не признают российским

Оккупированные территории будет очень сложно вернуть – журналист сравнил российскую оккупация с нацистской во время Второй мировой

Гордон считает, что Путин не отдаст ни Крым, ни Донбасс. Коллаж "Сегодня"

Россия не намерена возвращать оккупированный Крым, а вернуть Донбасс еще есть шанс, но будет очень тяжело – он нужен Путину для торга с Киевом и Западом. Об этом сказал на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

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По его словам, оккупированные территории будет очень сложно вернуть.

"Вы представляете, что такое 7,5 года без Украины? Это поколение растет оболваненное. Гитлеровская оккупация советской Украины длилась с 1941-го по 1943-й – два года. А тут 7,5 года", – сказал Гордон.

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Журналист уверен, что Путин не отдаст Украине Донбасс, если Киев и Запад официально не признают Крым российским.

"Что такое сейчас Донбасс – это козырь в руках Путина, которым он размахивает перед Западом, мол, "признавайте Крым, снимайте санкции – отдам Донбасс на своих условиях" … Путин – это часть России, голос России. Тот, кто придет на смену Путину, если он не будет делать так, как хочет большинство россиян – его снесут. Даже Навальный тоже не собирается Крым возвращать. Донбасс (при Навальном решился бы быстро) – наверно, да. Любой российский либерал заканчивается, когда начинается вопрос Украины", – сказал он.

Оккупация Крыма части Донбасса

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был оккупирован Россией Крым. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных; В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети; Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский заявлял, что не будут разменивать Крым на Донбасс. В то же время в Киеве за время войны с оккупантами поняли, что Запад не решит проблему российской агрессии.

Также президент дал понять, что Донбасс никогда не будет русским и посоветовал любителям "русского мира" собирать вещи и уезжать в РФ.