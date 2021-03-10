Гордон заинтриговал мрачным предсказанием для Украины: что произойдет 15 марта

В следующий понедельник якобы будет озвучена некая важная информация

Известный журналист Дмитрий Гордон предупредил, что Украинау в ближайшее время ждут серьезные испытания, якобы 15 марта вся страна переживет "тяжелый день".

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в следующий понедельник будет озвучена некая важная информация, о которой он пока не может говорить.

"15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества, потому что я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины, и во вторник мы это будем обсуждать. Я не могу говорить об этом – все, кому надо знать, знают", – сказал Гордон.

Он добавил, что 15 марта станет "своеобразным водоразделом" для украинского общества.

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"Больше мне говорить нельзя. Вы помните, как мы с вами анонсировали Навального здесь, не называя, что будет? Это не Навальный, но мы анонсируем сейчас: 15 марта. Это очень серьезно", – заявил журналист.

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Что случится 15 марта?

В то же время позже Дмитрий Гордон все-таки намекнул, что же именно произойдет 15 марта. Судя по всему, речь идет о новом расследовании Bellingcat по срыву спецоперации по задержанию бойцов российской "ЧВК Вагнера", которое группа намерена обнародовать в следующий понедельник.

Отметим, в конце июля прошлого года власти Беларуси заявили о задержании за неделю до президентских выборов десятков наемников иностранной частной военной компании.

После того, как Беларусь выдала боевиков ЧВК Вагнера России, в Украине, которая также требовала выдать ей часть задержанных – кто участвовал в военных действиях на Донбассе или причастен к незаконной аннексии Крыма, разгорелся скандал. Ряд СМИ сообщили, что СБУ проводила спецоперацию в отношении "вагнеровцев", однако ее якобы сорвали в Офисе президента.

Напомним, в сентябре 2020 года парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке подержал петицию о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств операции спецслужб по задержанию российских наемников, причастных к деятельности ЧВК "Вагнер".

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