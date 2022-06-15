Горе не сломало: семья фотографов из Одессы поделилась историей с Музеем "Голоса Мирных"

Константин и Влада Либеровы из Одессы до полномасштабной войны занимались фотоискусством. Они снимали лав-сториз, портреты, чувства... Но когда пришел враг, семейная пара не сломалась и продолжила свое дело. Теперь они снимают жителей самых горячих точек страны.
О своей истории фотографы рассказали Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.
"Мы переживаем исторические события"
В первый день полномасштабной войны пара готовилась к эвакуации: они стояли в очереди за бензином, в банкомат, уговаривали родителей уехать. Когда дела решили, вернулись домой.
Константин и Влада начали волонтерить, снабжали термобелье для бойцов... Владе было страшно, что фотография уйдет из их жизни. Но однажды Константин снял несколько удачных кадров на Одесском вокзале, и так семейная пара поняла, что должна продолжать свое дело.
"Происходящее сейчас очень важно документировать. Все понимают, что мы переживаем исторические события", – говорит Влада.
В середине марта они уехали в Николаев. Тогда уже были обстреляны жилые районы города, появились жертвы среди мирных. Затем – Харьков. Пара увидела, как живут в подвалах. Впоследствии семья попала под минометный обстрел, но им удалось выжить.
В районе, который нес наибольшие потери, Константин и Власть столкнулись с почти библейской картиной: мужчина в каске и халате разгребал лопатой для снега завалы подъезда дома. А рядом на стене висела икона...
"Война – не статистика"
Самые тяжелые воспоминания – из Бучи, Ирпеня, Чернигова, Северодонецка, общения с находившимися под оккупацией ужасные картины разрушений. Сейчас своими работами супруги пытаются донести до людей правду.
"Война – это не статистика, а конкретный человек со своим страшным горем", – уверена Влада.
Кроме того, Либеровы мечтают сделать фотографию, которая войдет в учебники в качестве иллюстрации дня Победы. Смотрите и слушайте их историю по ссылке bit.ly/3NSkuHz
Свою историю Константин и Власть доверили Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей нашей страны, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив Музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.
Расскажите свою историю! Это можно сделать следующим образом:
- напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;
- посетите портал Музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;
- обратитесь на бесплатную горячую линию 0(800)509001.
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