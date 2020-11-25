Горячая линия Минздрава: на что больше всего жалуются украинцы

Почти за месяц в контакт-центр поступило около 50 тысяч обращений

В Украине с начала ноября заработал контакт-центр Минздрава, в который украинцы могут звонить с "коронавирусными" вопросами. Больше всего обращений за почти четыре недели касались неудовлетворительной работы семейных врачей.

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Об этом рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день на горячую линию по номеру 0-800-602019 поступило более 49 тыс. обращений – там, где обрывалась связь, оператор перезванивал сам.

"Примерно 36% – жалобы на работу семейных врачей, 26% – жалобы на услуги в больницах, 10% – жалобы на работу лабораторий, 8% – жалобы на работу поликлиник и амбулаторий. А жалобы на невозможность сдать ПЦР-тест составляют лишь 1,59%", – заявил Кучер.

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Чиновник напомнил алгоритм: если оператору нужно уточнить информацию, он связывается с соответствующим регионом и ждет ответ оттуда, чтобы потом предоставить его позвонившему украинцы. Самым низким уровнем обработки запросов отметилась Сумская область.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, как найти семейного врача через контакт-центр Минздрава. Он утверждает, что выйти на связь с врачом можно даже без декларации.

Видео: Сегодня

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