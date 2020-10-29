Українська
$ 28,4
33,31
  1. Последние новости Украины

Госбюро расследований вызвало на допрос главу КСУ Тупицкого

29 октября, 23:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Председатель КСУ проверяется на участие в преступной организации

Государственное бюро расследований вызвало на допрос главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

Реклама

Об этом сообщает ГБР.

"Следственными ГБР расследуется ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется Председатель Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации", – говорится в сообщении.

В Госбюро заявили, что председатель КСУ проверяется на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.

В тренде
В Украину возвращаются дожди: где ждать непогоды 29 октября (карта)

Для допроса Тупицкого вызвали на 2 ноября.

Реклама

Ранее депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что подает генеральному прокурору заявление о возможном совершении преступления судьями Конституционного Суда за их скандальное решение по антикоррупционному законодательству.

К слову, 27 октября КСУ признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников. Однако в КСУ объяснили скандальное решение.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Да будет снег! Синоптики дали прогноз на ноябрь
Да будет снег! Синоптики дали прогноз на ноябрьУкраина
Когда закончатся каникулы и начнется дистанционка. Объясняем, как будут учиться в школах
Когда закончатся каникулы и начнется дистанционка. Объясняем, как будут учиться в школахУкраина
Дешевый газ остался в прошлом. Сколько будем платить этой зимой?
Дешевый газ остался в прошлом. Сколько будем платить этой зимой?ЖКХ
Кучера могут уволить с поста главы Харьковской ОГА
Кучера могут уволить с поста главы Харьковской ОГАХарьков
КСУ заблокировал назначение победителей выборов на должности
КСУ заблокировал назначение победителей выборов на должностиПолитика
Где в Украине нельзя смягчать карантин: новые данные Минздрава
Где в Украине нельзя смягчать карантин: новые данные МинздраваУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять