Госбюро расследований вызвало на допрос главу КСУ Тупицкого

Председатель КСУ проверяется на участие в преступной организации

Государственное бюро расследований вызвало на допрос главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

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Об этом сообщает ГБР.

"Следственными ГБР расследуется ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется Председатель Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации", – говорится в сообщении.

В Госбюро заявили, что председатель КСУ проверяется на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.

Для допроса Тупицкого вызвали на 2 ноября.

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Ранее депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что подает генеральному прокурору заявление о возможном совершении преступления судьями Конституционного Суда за их скандальное решение по антикоррупционному законодательству.

К слову, 27 октября КСУ признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников. Однако в КСУ объяснили скандальное решение.

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