"Госпитализирует и убивает": эксперты предупредили про тяжелые последствия "Омикрона"

За сутки врачи зафиксировали 7 177 новых подтвержденных случаев коронавируса

В Украине из-за COVID-19 за минувшие сутки госпитализировали 1 866 человек / Коллаж "Сегодня"

Новый штамм коронавируса "Омикрон"не относится к категории "мягких". Он также приводит к госпитализации и летальным исходам.

Об этом сообщает ВОЗ, пишет РБК-Украина.

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"Убивает людей"

"Хотя "Омикрон" кажется менее тяжелым по сравнению с "Дельта", особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории "мягких". Как и предыдущие варианты, "Омикрон" госпитализирует людей и убивает людей", – подчеркнули в ВОЗ.

Эксперты добавили, что "цунами" коронавирусной инфекции настолько большое и быстрое, что поражает системы здравоохранения по всему миру.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 6 января в Украине зафиксировали 7 177 новых подтвержденных случаев COVID-19.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 866 человек;

летальных исходов – 192;

выздоровели – 5 595 человек.

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