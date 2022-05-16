"Господин президент, мы дошли!" Украинские защитники вытеснили оккупантов и вышли к госгранице

Такой шаг осуществил 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ города Харьков

Украинские защитники вытеснили россиян. Фото: коллаж "Сегодня"

Мужественная тероборона ВСУ города Харьков вытеснила российских оккупантов и вышла на участок государственной границы. Это еще один шаг к победе. Украинские защитники также обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Украины.

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"227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ города Харьков вытеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы. Вместе к победе", – написали в Минобороны.

На опубликованном видео украинские военнослужащие обратились к нашему президенту Владимиру Зеленскому:

"Мы дошли, господин президент, мы здесь! Вот с нами пограничник... Господин президент, мы дошли!" – сказали украинские защитники.

Российские войска отступают в Харьковской области, но вцепятся в один рубеж – ISW

Украина находится в пиковой фазе. ВСУ отбили продвижение российских войск в Харьковской области, сейчас идет битва за Донбасс. Об этом пишет Институт изучения войны.

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Уничтожение Украиной значительной части российской мотострелковой бригады, пытавшейся 11 мая перейти по понтонному мосту через реку Северский Донец, шокировало видных российских блогеров.

Блогеры начали комментировать некомпетентность российских военных своим сотням тысяч подписчиков. Попытка форсирования реки показала ошеломляющее отсутствие тактического смысла, поскольку спутниковые снимки показывают (уничтоженные) российские машины, плотно сгрудившиеся на обоих концах (разрушенного) моста, что явно позволило украинским артиллеристам уничтожить около сотни техники сосредоточенными ударами. Блогеры, которые до сих пор подбадривали российских военных, критиковали руководство российских вооруженных сил за то, что они не извлекают уроков из военного опыта. Они также выразили обеспокоенность тем, что постоянное продвижение российской пропагандистской линии мешает им понять, что на самом деле происходит.

Последствия такого изменения тона и дискурса этих блогеров неясны, но могут быть значительными. Люди, живущие в условиях жесткой цензуры, часто доверяют людям, которые кажутся независимыми от правительства, и в целом согласны с ними больше, чем с правительством (даже больше, чем граждане демократических обществ). Комментарии этих широко читаемых блогеров могут усилить растущие в России сомнения относительно перспектив России в этой войне и компетентности российского военного руководства (по крайней мере).

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Уничтожение мотострелковых частей также может серьезно подорвать усилия России по изоляции Северодонецка и Лисичанска с севера. Российские войска за последние сутки не предпринимали попыток наступления в этом районе.

Однако российские войска продолжали операции по созданию условий для битвы за Северодонецк с юга, наступая на город Золотое примерно в 30 км к югу от Северодонецка. Российские войска, скорее всего, попытаются обезопасить шоссе на север от Золотого до Северодонецка для своего наступления, но они также могут попытаться перерезать последнюю магистраль, связывающую Северодонецк с остальной Украиной через Бахмут. Они могли попытаться нанести удар на северо-запад через всю страну со своих нынешних позиций, чтобы перерезать эту магистраль ближе к Лисичанску и Северодонецку. Крайне маловероятно, что россияне смогут взять Бахмут, но они могут перерезать или привести в негодность шоссе от Бахмута до Северодонецка, если смогут продвинуться достаточно далеко по любому из этих возможных маршрутов.

По словам украинских официальных лиц, украинские силы, вероятно, проведут контрнаступательные операции, чтобы вытеснить россиян из-под Изюма. Ранее мы отмечали, что огонь российской артиллерии, направленный на запад из-за Изюма, скорее имел целью сорвать такое контрнаступление, чем создать условия для наступления россиян.

Российские силы продолжали отход из Харьковской области, но, вероятно, будут стремиться удерживать линию к востоку от Волчанска, чтобы обезопасить наземную линию связи (НЛК), идущую от Белгорода через Волчанск до Изюма. Рельеф в этом районе в целом благоприятен для обороняющегося, а у россиян есть другие ГЛОК, которыми можно снабдить Изюм, так что в это время украинцы могут не пытаться продвинуться намного дальше на восток.

Украинские защитники продолжали сражаться на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на ужасные условия и продолжающиеся атаки россиян. Украинская оборона "Азовстали" по-прежнему сковывает российские боевые силы и наносит потери.

Ранее мы писали: