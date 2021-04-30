Эскалация на Донбассе: госсекретарь США Блинкен приедет в Украину

Соединенные Штаты считают неприемлемой эскалацию, которая возникла из-за наращивания Россией численности своих войск возле границы с Украиной

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Украину уже на следующей неделе.

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Об этом он заявил в интервью CBS.

"Блинкен заявил, что на следующей неделе отправится в Украину на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией", – написала в в Twitter журналист телеканала Нора О'Доннелл.

По его словам, Соединенные Штаты фиксируют, что Россия отводит часть своих войск от границы с Украиной.

"Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить", – сказал Блинкен.

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Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Как мы писали, наращивание Россией численности своих войск возле границы с Украиной является эскалацией, которую в США считают неприемлемой.

После того, как президент США Джо Байден призвал РФ прекратить эскалацию ситуации, 22 апреля министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал завершить военные учения и вернуть все перемещенные войска в места их постоянной дислокации.

Почему маневры могли быть просто военным спектаклем и что об этом говорят украинские политологи и другие эксперты, читайте в материале на сайте "Сегодня".

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