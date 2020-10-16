Госспецсвязь будет сотрудничать с компанией Хуавей Украина в вопросах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций

Меморандум открывает новые возможности для научных проектов, обучения и повышения квалификации

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписала меморандум с компанией Хуавей Украина с целью улучшения государственно-частного взаимодействия, сотрудничества в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

Реклама

"Мы готовы тесно сотрудничать с компанией Хуавей для обеспечения и повышения киберзащиты и кибербезопасности в Украине. Госспецсвязь глубоко ценит, что компания мирового уровня будет работать с нами над проектами в сфере безопасности информации. Убежден, что наше взаимодействие укрепит обороноспособность государства перед киберугрозами", ― отметил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Реклама В тренде Мангер и Левин останутся в СИЗО

"Компания Хуавей Украина благодарна Госспецсвязи за этот шаг в развитии сотрудничества. Мы уверены, что через взаимодействие государства и частного сектора можно построить эффективную систему киберзащиты в Украине", ― отметил директор Хуавей Украина Ма Ци.

Меморандум также открывает новые возможности для реализации совместных научных проектов, обучения и повышения квалификации кадров в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама