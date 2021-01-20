Українська
$ 28,15
34,16
  1. Последние новости Украины

Госстат назвал число смертей от COVID-19 в Украине

20 января, 15:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Коронавирус убил в полтора раза больше людей, нежели грипп и пневмония

За первые 11 месяцев 2020 года от вызываемых COVID-19 осложнений в Украине умерли 14 534 человека. У 13 879 из них вирус был идентифицирован, у 655 – нет.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве скончавшихся по разным причинам в январе-ноябре прошлого года.

Всего в Украине за указанный период умерли 549 172 человека. В частности:

  • от ишемической болезни сердца – 254 664;
  • от злокачественных новообразований – 70 675;
  • от цереброваскулярных болезней (инсультов) – 70 126;
  • от болезней органов пищеварения – 21 743;
  • от гриппа и пневмонии – 9062;
  • от болезней нервной системы – 3945;
  • от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека – 2664;
  • от туберкулеза – 2649;
  • от болезней мочеполовой системы – 2438;
  • от сахарного диабета – 1921.

От внешних причин за январь-ноябрь 2020 года умерли 25 367 украинцев. В том числе:

В тренде
В Украине зафиксировали резкий скачок смертности
  • в результате транспортных несчастных случаев погибли 3569 человек;
  • от случайного утопления и погружения в воду – 1400;
  • от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 976;
  • от случайного отравления ядовитыми веществами – 1404;
  • от случайного отравления и действия алкоголя – 1862;
  • причинили себе летальное умышленное самоповреждение – 5635;
  • погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 1213.

Напомним, в Украине зафиксировали резкий скачок смертности. За 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилиось 268,9 тыс. человек – на 6,2% меньше.

Реклама

В то же время Минздрав заявляет, что уровень смертности от COVID-19 в Украине – один из самых низких в Европе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рак пневмония население смертность онкология Госстат грипп в Украине коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жуткая смерть бездомного и больного индуса на морозе возмутила Киев: все подробности (фото, видео)
Жуткая смерть бездомного и больного индуса на морозе возмутила Киев: все подробности (фото, видео)Украина
После локдауна Рада может принять важный закон: Корниенко озвучил планы
После локдауна Рада может принять важный закон: Корниенко озвучил планыПолитика
В Одессе напали на водителя трамвая: что говорят в полиции
В Одессе напали на водителя трамвая: что говорят в полицииОдесса
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Одесской области пытался покончить с собой
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Одесской области пытался покончить с собойОдесса
В Украине ограничат тарифы на распределение газа: список облгазов
В Украине ограничат тарифы на распределение газа: список облгазовЖКХ
Усиленный карантин заканчивается: пойдут ли дети в школу 25 января?
Усиленный карантин заканчивается: пойдут ли дети в школу 25 января?Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять