Госстат назвал число смертей от COVID-19 в Украине

Коронавирус убил в полтора раза больше людей, нежели грипп и пневмония

За первые 11 месяцев 2020 года от вызываемых COVID-19 осложнений в Украине умерли 14 534 человека. У 13 879 из них вирус был идентифицирован, у 655 – нет.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве скончавшихся по разным причинам в январе-ноябре прошлого года.

Всего в Украине за указанный период умерли 549 172 человека. В частности:

от ишемической болезни сердца – 254 664;

от злокачественных новообразований – 70 675;

от цереброваскулярных болезней (инсультов) – 70 126;

от болезней органов пищеварения – 21 743;

от гриппа и пневмонии – 9062;

от болезней нервной системы – 3945;

от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека – 2664;

от туберкулеза – 2649;

от болезней мочеполовой системы – 2438;

от сахарного диабета – 1921.

От внешних причин за январь-ноябрь 2020 года умерли 25 367 украинцев. В том числе:

В тренде В Украине зафиксировали резкий скачок смертности

в результате транспортных несчастных случаев погибли 3569 человек;

от случайного утопления и погружения в воду – 1400;

от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 976;

от случайного отравления ядовитыми веществами – 1404;

от случайного отравления и действия алкоголя – 1862;

причинили себе летальное умышленное самоповреждение – 5635;

погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 1213.

Напомним, в Украине зафиксировали резкий скачок смертности. За 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилиось 268,9 тыс. человек – на 6,2% меньше.

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В то же время Минздрав заявляет, что уровень смертности от COVID-19 в Украине – один из самых низких в Европе.

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