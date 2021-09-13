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Государство поднимает минимальные розничные цены на алкоголь

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
13 сентября, 23:53
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Минэкономики считает, что это поможет бороться с теневым рынком
В Министерстве экономики решили изменить минимальные цены на алкоголь / Коллаж "Сегодня"
В Министерстве экономики решили изменить минимальные цены на алкоголь / Коллаж "Сегодня"

Цены на алкоголь в ближайшее время снова изменятся. Министерство экономики разработало проект постановления об утверждении обновленных минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию, что даст возможность в очередной раз повысить цены легальным производителям.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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В сообщении сказано, что из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации минимальных розничных цен не могут поднять стоимость своего продукта к экономически обоснованному уровню. Ведь они не выдерживают конкуренции с нелегальными производителями, которые благодаря использованию сырья с нелегального рынка формируют предложение товара по минимально допустимой цене.

"Инструмент минимальных розничных цен, вместе с показателями стоимости и качества, обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков. Это уменьшает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору", – считает заместитель министра Сергей Теленик.

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При этом он отметил, что Минэкономики совместно с Государственным учреждением "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" прорабатывают алгоритм проведения расчетов МРЦ и изучают возможности его усовершенствования.

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