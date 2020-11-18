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Готовь сани летом: как дорожники встречают снег и гололед

18 ноября, 22:05

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

В Госагентстве автомобильных дорог уверяют, что песка и соли хватит на полторы зимы

Дорожники готовы к тому, чтобы удерживать в надлежащем порядке автомобильные дороги Украины в зимний период. Об этом заявил начальник управления Государственного агентства автомобильных дорог Олег Федоренко.

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По его словам, на зиму дорожники запаслись всем необходимым, чтобы расчищать скользкие и заснеженные трассы. В Госагентстве говорят: к снегопадам и гололеду начали подготовку еще летом. На борьбу с непогодой на украинские дороги при необходимости могут выехать почти шесть тысяч спецмашин. Соли и песка запасли на всю зиму.

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А если зима будет такая же, как в прошлом году, запасы еще и останутся.

"165 тыс. тонн посыпочного материала – его достаточно при таких погодных условиях на полторы зимы. При сложных погодных условиях его достаточно на один период. Если в подрядных организациях будет заканчиваться материал, мы его будем накапливать дополнительно", – заявил начальник управления Госагентства автомобильных дорог Украины Олег Федоренко.

Видео: Сегодня

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в ближайшие два дня в Украине ожидаются сильный мороз, мокрый снег, штормовой ветер и температурные качели. Вдобавок к этому украинцев ждут еще и магнитные бури.

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Напомним, 17 ноябряКиев присыпало первым снегом."Заметало" целый вечер во всех районах столицы. Температура упала до двух градусов мороза, что не позволило снегу превратиться в слякоть.

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температура Мороз снег гололед дороги непогода мокрый снег дорожники

Источник: Сегодня

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