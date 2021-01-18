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Готовимся к Крещению: как правильно купаться в проруби

18 января, 16:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Во вторник на водных объектах будут дежурить почти 2000 спасателей

На Крещение, 19 января, в Украине будут сильные морозы и спасатели дали украинцам рекомендации относительно праздничных купаний в прорубях.

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Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС рассказали, что в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы и медики. Завтра на водных объектах будут дежурить почти 2000 спасателей и 375 единиц техники.

Как правильно купаться в проруби:

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  • купаться следует в специально оборудованных местах у берега под наблюдением спасателей и медиков;
  • перед купанием необходимо разогреть тело;
  • к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
  • погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;
  • при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;
  • не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
  • если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;
  • при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;
  • после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
  • для укрепления иммунитета и избежания переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компота.

А тем временем в Украину идет потепление. Как сообщали новости "Сегодня", морозам недолго осталось – уже с четверга будет плюсовая температура.

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Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Крещение

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Крещение прорубь

Источник: Сегодня

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