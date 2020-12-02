Українська
$ 28,56
34,22
  1. Последние новости Украины

​​​​​​​Готовимся к локдауну: что надо иметь в своей домашней аптечке

2 декабря, 14:47

Виталий Андроник Виталий Андроник

После введения жестких ограничений есть вероятность, что в аптеки будут пускать по одному. Поэтому лучше подготовиться заранее

Аптеки, как и продуктовые магазины, в случае повторного жесткого карантина, точно не закроют. Однако подготовить свою домашнюю аптечку стоит. Семейный врач Виктория Ковач рассказывает, какие лекарства нужно иметь дома на случай локдауна.

  1. Реклама

    Если у вас есть хронические заболевания, то позаботьтесь о наличии ваших рецептурных лекарств, чтобы у вас был их запас три-четыре недели.

  2. На случай заболевания Covid-19 или гриппом, вам потребуются сироп от симптомов кашля, противоотечные средства от заложенности носа, средства от боли и лихорадки, а также противодиарейные средства. Если заметите симптомы Covid-19, звоните на горячую линию по ковид0-800-60-20-19 или обращайтесь к своему семейному врачу.

  3. Купите пульсоксиметр. Если у вас будут легкие симптомы, то вы сможете контролировать свое состояние измеряя сатурацию уровня кислорода в крови. Сатурация здорового человека это 97-99%. Когда уровень кислорода в организме 93% и ниже – это уже кислородное голодание, такой показатель требует дополнительного кислорода.

  4. Держите запас пластырей для ран.

  5. Реклама

    Если вы пользуетесь контактными линзами – купите еще одну пару, если срок использования ваших подойдет к концу посреди локдауна. То же самое со слуховыми аппаратами – купите батарейки про запас.

  6. Пока не ввели локдаун обратитесь к семейному врачу, чтобы определить, есть ли у вас дефицит витамина D. Исследования показывают, что 82% госпитализированных больных имели дефицит витамина D. Подобные данные есть и по витаминам А, С и цинку. Они ускоряют рост клеток иммунной системы. позволяют ей успешно реагировать на инфекции, а также ускоряют процесс выздоровления, если болезнь все же наступила.

"И сделайте прививку от гриппа. Это лучший способ избежать заражения гриппом, и важно уменьшить его воздействие на и без того перегруженную систему здравоохранения", – советует семейный врач Виктория Ковач.

Новый локдаун введут на смену карантину выходного дня, который действовал с 14 по 30 ноября. Кстати, его вводили с надеждой уменьшить динамику заболеваемости COVID-19, чтобы избежать полного локдауна.

До нового решения Кабмина по всей Украине действуют ограничения "оранжевой зоны" карантина.

Ранее Верховная Рада обязала Кабмин информировать о введении новых ограничений минимум за неделю до даты их вступления в силу.

Реклама

Кабмин уже подготовил программу поддержки для бизнеса и наемных сотрудников. Работники и предприниматели смогут получить 8000 грн единоразовой помощи на время локдауна. За эту программу еще должна проголосовать Верховная Рада.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лекарства аптечка локдаун

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

​​​​​​​Кабмин согласовал окончательную дату локдауна – источник
​​​​​​​Кабмин согласовал окончательную дату локдауна – источник "Сегодня"Украина
Полный локдаун: когда и на сколько введут, что будет с транспортом и школами – что известно
Полный локдаун: когда и на сколько введут, что будет с транспортом и школами – что известноУкраина
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавили
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавилиЭкономика
Мороз до -11 и ледяные дороги: синоптик уточнила прогноз погоды на среду
Мороз до -11 и ледяные дороги: синоптик уточнила прогноз погоды на средуУкраина
"Локдаун будет – это 100%": Данилов назвал новую возможную датуПолитика
Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городах
Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городахУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять