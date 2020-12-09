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Готовимся к локдауну в январе. Какие ограничения предлагает Кабмин

9 декабря, 11:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Закроют почти все, за исключением объектов критической инфраструктуры

Локдаун в Украине хотят ввести с 8 января и на рассмотрение правительства уже представлен список ограничений, которые предлагается ввести на время жесткого карантина.

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Соответствующий проект постановления имеется в распоряжении LB.ua.

Локдаун продлиться три недели – с 8 по 25 января. При этом обычный карантин, как утверждает издание, продлят до конца февраля.

Что будет запрещено на время локдауна:

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  • посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений;
  • работа кафе, баров, ресторанов (можно только на вынос и доставка);
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости;
  • запрещается работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных, развлекательных заведений;
  • проведение культурных массовых мероприятий,
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий (без зрителей);
  • деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

С 11 по 21 января рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы. При этом об ограничении работы общественного транспорта в проекте постановления речи не идет. Предполагается, что останутся действующие запреты на перевозку количества людей (только сидячие места).

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее и министр здравоохранения, и глава правительства считают, что карантин выходного дня дал неплохие результаты, и утверждают, что до конца декабря система здравоохранения точно справится с эпидемией. Поэтому было принято решение вводить жесткий карантин в январе. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов объяснял, для чего локдаун нужен именно в январе.

Также точно известно, что общественный и междугородний транспорт останавливать не будут, поскольку, по словам представителей правительства, в этом нет необходимости, если вокруг все закрыто и людям, соответственно, некуда ехать. Также бли приняты законы для поддержки бизнеса на время локдауна.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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