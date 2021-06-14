Готовимся к пляжу – в Украину идет настоящее лето: когда ждать 30-градусную жару

На этой неделе в Украине наладится погода: дожди с грозами практически закончатся, а к выходным температура воздуха в некоторых областях достигнет 30 градусов тепла.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

Во вторник, 15 июня, дожди почти везде, за исключением Львовской и Волынской областей. Температура воздуха на западе – 21-24 градуса, в центре, на севере и юге – 24-26, а на востоке – до +27. В столице до +26 и гроза.

В среду, 16 июня, на юге 20-22 градуса, в остальных областях 24-27 тепла. Мокро будет почти везде, кроме западных областей – там сухо. В столице снова дождь.

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В четверг, 17 июня, в западных областях потеплеет до +28, а на юге все еще будет свежо, 20-23 градуса. Дождей станет еще меньше: кроме западных и северных областей, сухо будет еще и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. В Киеве солнце и до +26.

В пятницу, 18 июня, на западе и в Киевской области до +28, на Закарпатье до +31. Немного спадет температура на востоке – до 23-25 градусов. Дожди ожидаются в восточных, южных и большинстве центральных областей. В Киеве без осадков.

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В субботу, 19 июня, в Украине снова 25-28 градусов, на Закарпатье до +31. Дождей станет еще меньше – осадки ожидаются лишь на юге, в Кировоградской, Винницкой и Черновицкой областях.

Как сообщали новости "Сегодня", посреди лета Карпаты засыпало снегом.

Также мы писали, что 12 июня в Одессе ливень затопил город. Ливневки не справились с такой нагрузкой, из-за чего залило несколько центральных улиц в центре города.

Смотрите в нашем сюжете, как мощный град накрыл Днепр: