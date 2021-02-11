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Готовы к лютым морозам? В Украину заходит арктический холод

11 февраля, 15:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Синоптик рассказала, где в пятницу в Украине еще будет плюсовая температура

В Украину возвращаются сильные морозы. В пятницу похолодание зайдет в западные, северные и частично центральные области. При этом будет и снег, и штормовой ветер.

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Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Приморозит до -14, но по ощущению будет еще холоднее

По ее словам, 12 февраля будет сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами – он усилит ощущение холода (карта).

Сначала арктический холод зайдет на запад Украины – ожидается 12-14 градусов мороза, на Закарпатье 5-8 ниже нуля.

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На востоке Украины еще будет тепло, днем ​​2-6 градусов выше нуля.

На севере, в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается 4-10 мороза, местами до -12.

В Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях 0-3 градуса мороза.

В запорожской области и в Крыму 2-6 градусов тепла. (Карта).

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В Киеве и ночью, и днем температура воздуха будет примерно одинаковой, 9-12 градусов мороза.

Ждем и снег, и дождь

Снег и мокрый снег в пятницу еще удержится, там, где "плюсы" – будет дождь (карта).

В Киеве завтра ожидается снег, днем он ослабнет. Но будет дуть сильный, до штормового, северо-западный ветер.

В ближайшее время циклон Volker уйдет и в Украине будет формировать погоду антициклон Helida, благодаря чему станет меньше осадков (карта).

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Читайте также в нашем материале, как отпраздновать День влюбленных 14 февраля, когда на улице метет и "собачий" холод.

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Источник: Сегодня

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