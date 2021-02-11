Готовы к лютым морозам? В Украину заходит арктический холод

В Украину возвращаются сильные морозы. В пятницу похолодание зайдет в западные, северные и частично центральные области. При этом будет и снег, и штормовой ветер.
Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Приморозит до -14, но по ощущению будет еще холоднее
По ее словам, 12 февраля будет сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами – он усилит ощущение холода (карта).
Сначала арктический холод зайдет на запад Украины – ожидается 12-14 градусов мороза, на Закарпатье 5-8 ниже нуля.
На востоке Украины еще будет тепло, днем 2-6 градусов выше нуля.
На севере, в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается 4-10 мороза, местами до -12.
В Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях 0-3 градуса мороза.
В запорожской области и в Крыму 2-6 градусов тепла. (Карта).
В Киеве и ночью, и днем температура воздуха будет примерно одинаковой, 9-12 градусов мороза.
Ждем и снег, и дождь
Снег и мокрый снег в пятницу еще удержится, там, где "плюсы" – будет дождь (карта).
В Киеве завтра ожидается снег, днем он ослабнет. Но будет дуть сильный, до штормового, северо-западный ветер.
В ближайшее время циклон Volker уйдет и в Украине будет формировать погоду антициклон Helida, благодаря чему станет меньше осадков (карта).
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