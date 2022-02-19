Готовы остановить противника! В ВСУ показали, как тренируются украинские военные – видео

По всей Украине идут учения бойцов ВСУ – солдаты учатся работать оперативно и слаженно, а их командиры – быстро принимать решения, полагаясь на опыт

В Украине проходят учения военных / Фото: Коллаж: Сегодня

На военных полигонах по всей территории Украине продолжается подготовка воинских частей и подразделений к защите страны на случай возможного вторжения РФ. Украинские бойцы тренируются в максимально приближенных к боевым условиях.

Об этом сообщили в Командовании объединенных сил ВСУ.

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На учениях украинские воины повышают профессиональную подготовку и отрабатывают взаимодействие с разными подразделениями сил обороны.

"Подразделения совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действий противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника", – сказал командующий объединенных сил Сергей Наев.

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Сейчас командиры всех звеньев учатся быстро принимать решения, думать нестандартно и управлять подчиненными, полагаясь на обретенный боевой опыт.

"Весь без исключения личный состав выполняет задачи, вкладываясь в определенные сроки, а также показывает надлежащий уровень обученности и слаженности", – подчеркнул Наев.

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