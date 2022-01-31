Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией 📽 Умер Леонид Куравлев
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Готовы взять оружие в руки? Что думают украинцы о возможной войне с РФ (видео)

Станислав Фещенко Станислав Фещенко корреспондент Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вероятное вторжение Российской Федерации на территорию Украины обсуждается повсюду
Украинцы надеются, что полномасштабной войны в стране не будет

Расшатывание ситуации внутри Украины, распространение паники – как раз то, к чему стремится Кремль. Наши граждане спокойно реагируют на разговоры о вторжении, кибератаках и сообщениях о заминировании.

Корреспондент "Сегодня" Станислав Фещенко проверил настроения населения в городах Украины.

Реклама

Киев

Ирина и Алексей – преподаватели киевских университетов. Сегодня счастлив променад. А завтра супруги готовы защищать столицу с автоматами в руках.

"Я просто упомяну, что у меня есть дети, которых я хочу защищать. Даже если у того человека – у противника – тоже есть дети, я на своей земле, а он пришел как захватчик. И вот в этом у нас будет большая психологическая разница", – сказала боец ​​терробороны Соломенского района Киева Ирина Щиголь.

Она два года служит в территориальной обороне.

"Я стреляла из АК-74 и из ПМ – пистолета Макарова", – добавила Ирина.

Реклама

Чернигов

Снимать здешнюю терроборону нам не разрешили. Поэтому трогаемся под землю и спускаемся в хранилище роддома.

Ведущий специалист по гражданской защите Валентин Лысенко сказал, что хранилище рассчитано на 100 человек. В укрытии есть вода, запас электрических лампочек, мыло и жгуты. По словам Лысенко, там есть режим чистой вентиляции и фильтр-вентиляции. Даже манежики для младенцев есть. Дизельное топливо для генератора – на 20 часов работы.

Самое простое укрытие – это подвальное помещение. В Чернигове подвальные помещения – 900 единиц.

Реклама

Уведомления на улицах тоже проверяют. Еженедельно, но бесшумно – только электросигнал, чтобы не пугать.

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Черниговского горсовета Григорий Годун рассказал, что в Чернигове работают 38 электросирен.

В городе есть стратегические объекты, которые могут стать потенциальными мишенями. Их не называют.

"Шесть объектов. Информация – для служебного использования. И показывать, какие объекты у нас есть, я вам не могу", – сказал Годун.

Горожане настолько спокойны, что даже не слышали о ключах от хранилища и надеются, что никакой войны не будет.

Харьков

Харьковчане отметили, что их город – полностью украинский. И многие сказали, что готовы его защищать от России.

Информационную войну Кремль проигрывает. Паники в глазах украинцев нет.

Одесса

"Мы наблюдаем переход шести больших десантных кораблей с Северного и Балтийских флотов Российской Федерации, которые вошли в Средиземное море и могут войти в Черное море. Мы знаем, какие подразделения морской пехоты у них на борту", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Аналитики предполагают десантную операцию. В то же время, говорят: шансов у россиян мало.

"Там Байден сейчас решает вопросы с Путиным. Нас, надеюсь, тоже не обидят", – говорят одесситы.

Жители города отметили, что если нужно будет защищать город, то они возьмут оружие в руки.

Реакция военного эксперта на оружие РФ

Несколько недель в разных регионах России фиксируют баллистическое оружие – Искандеры-М. Едут в направлении Украины.

Эксперт Олег Жданов предполагает, что западные партнеры передали и против них оборудование. Поможет подавить сигнал наводки российских ракет.

"Вам об этом никто не расскажет. Но я думаю, что воздушные средства радиоэлектронной борьбы они уже в Украине. Станции обнаружения раннего пуска баллистических ракет. Если они будут расположены на границе Украины и России – то да. Они могли бы зафиксировать пуски ракет, и тогда система ПРО может сработать с территории стран НАТО", – рассказал военный эксперт.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Боятся вторжения РФ? Туристы массово отменяют свои поездки в Украину Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак От чахохбили до рыбы под соусом бешамель. Мы узнали цены на школьные обеды в Киеве Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная До +5 градусов! Синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
30 января. Глеб Котельников. Ровно 150 лет назад родился изобретатель первого ранцевого парашюта, завоевавшего весь мир. Хотя сначала он был актером…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

185 014

заболело за неделю в Украине

+80%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.78

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять