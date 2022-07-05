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Поймал гранату и вернул врагам.. История Героя Украины Юлиана Ступака (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 июля, 11:27
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Юлиан был чрезвычайно энергичен и всегда улыбался, а еще мечтал стать военным
Юлиан Ступак погиб в свои неполные 22 года. Фото: коллаж "Сегодня"
Юлиан Ступак погиб в свои неполные 22 года. Фото: коллаж "Сегодня"

Герой Украины Юлиан Ступак погиб в свои неполные 22 года в звании лейтенанта, в должности командира взвода во время вооруженного противостояния коварным оккупантам в Харьковской области.

Об этом сообщают "Сегодня".

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Что известно о Герое?

Юлиан Ступак родился 28 августа 2000 года. Учился в средней общеобразовательной школе №37 города Каменского. Он был чрезвычайно энергичен и всегда улыбался, а еще мечтал стать военным.

В 2014 году, когда началась война в Украине, ему было всего 14, но уже тогда его желание связать жизнь с армией только усилилось, поэтому на выпускном и учителя, и одноклассники знали, что Юлиан будет поступать в военный вуз.

Учился Юлиан на факультете боевого применения войск Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Любимыми предметами для него стали огневая подготовка и стратегия. Парень имел талант к военному делу и серьезно относился к учебе, потому что понимал — вскоре он будет сдавать экзамены не за партой.

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Летом 2021 года Юлиан получил свое первое офицерское звание "лейтенант". По рейтингу в обучении офицер оказался в числе тех, кто имеет право выбирать будущее место службы самостоятельно. Парень же был убежден, что каждый офицер-выпускник в наше время должен "нюхнуть пороха", поэтому сознательно выбирал боевую бригаду. Он пополнил ряды отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Пост командира взвода Юлиан принял уже на фронте, ведь часть на момент его прибытия в подразделение выполняла боевое задание в районе проведения ООС. Здесь его ждало очередное испытание — нужно было завоевать авторитет среди подчиненных, которые иногда были старше его вдвое и провели на войне не один год. Впрочем, благодаря умению строить отношения ему это удалось. К тому же за дипломатичность характера собратья дали молодому офицеру позывной "Цезарь".

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Как выглядел Юлиан Ступак

Героические поступки Юлиана

О войне Юлиан Ступак знал не по рассказам. Хотя с момента присвоения первого офицерского звания и выпуска из Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного не прошло и года, успел мужественно проявить себя в противоборстве с врагом в районе проведения Операции объединенных сил.

По словам коллег офицера, его возраст и непродолжительное пребывание на должности никак не отражались на качестве выполнения боевых задач.

Особенно отличался Юлиан умением предсказывать и прогнозировать события в поле боя. А еще он был невероятно храбрым. Подчиненные рассказали, когда в окоп враг бросил гранату, взводный не растерялся, поднял ее и мгновенно швырнул в сторону оккупантов: три "двухсотых" добавились в общий список уничтоженных захватчиков.

Так же быстро сориентировался Юлиан и тогда, когда с РПГ-22, с довольно неудобной позиции умело подбил вражеский танк, заходивший с тыла в район обороны "холоднояровцев". В тот же день, вечером, звоня отцу, сказал:

"Батя, я убил его самой обыкновенной "Мухой"… Так что, не такие уж бессмертные! Горят отлично!.."

Еще в 14 лет Юлиан понял, что пойдет в украинскую армию

Чрезвычайно тяжелым было последнее сражение отважного офицера. Украинцы мужественно сдерживали враждебное наступление. Каждый час делать это было все труднее, ведь по пехоте почти непрерывно били артиллерия и танки. Было принято решение оставить позиции. Прикрывал уход бойцов командир взвода. Спасая подчиненных, Юлиан Ступак получил смертельное осколочное поражение. Ценой своей жизни он не только способствовал перегруппировке взвода, но и не дал возможности врагу продолжить наступательные действия.

Указом Президента Украины Владимира Зеленского, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено лейтенанту 93-й ОМБр Холодный Яр Юлиану Ступаку (посмертно).

Юлиана Ступака похоронили на кладбище в Ясиноватке Кировоградской области.

Юлиан был очень храбрым

Ранее мы рассказывали историю 23-летнего лейтенанта Виталия Мовчана, погибшего 24 февраля, в первый день полномасштабной войны, который защитил небо над Луганщиной ценой собственной жизни.

Также напомним историю Героя Украины Виктора Головко, который погиб, вынося собратьев с поля боя.

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