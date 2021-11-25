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Грабили, пытали и убивали людей: в Украине задержали опасную банду (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
25 ноября, 01:56
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Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет более 12 млн грн
Пятерых членов банды задержали, еще одного — разыскивают/Коллаж: Сегодня
Пятерых членов банды задержали, еще одного — разыскивают/Коллаж: Сегодня

Правоохранительные органы сообщили о подозрении шестерым участникам опасной банды. Злоумышленники врывались в помещения людей, пытали и убивали их.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Львовской области.

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Детали

Опасная банда действовала на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей. Злоумышленники причастны к трем кражам, пяти разбоям, двум убийствам, а также нанесению телесных повреждений работникам полиции.

Жестокость банды

В январе 2020 года в Радехове Львовской области участники банды ворвались в дом руководителя местного государственного предприятия. Они связали и пытали потерпевших, а один из подозреваемых вообще убил жену владельца квартиры.

Кроме того, в октябре 2020 года злоумышленники ворвались в дом предпринимателя в городе Брюховичи Львовской области. Они пытали, а потом убили мужчину и украли имущества на 1,5 млн грн.

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Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет более 12 млн грн

Действия правоохранителей

Пятерым подозреваемым уже избрали меру пресечения, один находится в розыске. Злоумышленникам инкриминируют п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 – ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Бандиты совершали преступления в разных областях Украины/Фото: Львовская областная прокуратура
Бандиты совершали преступления в разных областях Украины/Фото: Львовская областная прокуратура

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Правоохранители изъяли деньги у злоумышленников, которые им не принадлежат/Фото: Львовская областная прокуратура
Правоохранители изъяли деньги у злоумышленников, которые им не принадлежат/Фото: Львовская областная прокуратура

Кроме денег, у преступников изъяли ценные украшения и другое краденое/Фото: Львовская областная прокуратура
Кроме денег, у преступников изъяли ценные украшения и другое краденое/Фото: Львовская областная прокуратура

Пятерым членам банды уже избрали меры пресечения/Фото: Львовская областная прокуратура
Пятерым членам банды уже избрали меры пресечения/Фото: Львовская областная прокуратура

В Киеве поймали банду из России

Полиция задержала двух россиян, терроризировавших Киевскую область. Во время последнего разбоя злоумышленники залезли в элитный коттедж, связали хозяйку и вынесли немалую сумму денег. В Украину попали нелегально.

Грабители охотились только на элитные квартиры. Полиция уже установила, что они причастны к ограблению в Козине. Подозреваемым избрали меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога. Если вину докажут, им грозит до 13 лет заключения.

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