Грабят магазины, секонд-хенды и людей – военные РФ мародерствуют в Тростянце

Оккупанты переоделись в гражданское

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Тростянце Сумской области российские оккупанты ограбили магазин и секонд-хенд.

Об этом рассказала корреспондентка телеканала "Украина 24".

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Мародеры в Тростянце

"Вот так "большая и мощная" армия Путина грабит обычные магазины у жителей небольшого города на Сумщине. И не только магазины они грабят. Они в Тростянце и других городах дошли до того, что ходят, мародерствуют, забирают у людей еду по домам", – отметила корреспондентка.

Также, по ее словам, оккупанты ограбили секонд-хенд в Тростянце и переоделись в гражданскую одежду.

Ситуация в городе

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что три российские колонны с разных сторон вошли в Тростянец Сумской области и полностью заняли город. Сейчас оккупанты заставляют местных жителей сидеть на улице, используя их как живой щит.

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Войска РФ снесли танком ворота в Круглый Двор и разбили картинную галерею. В городе повреждены почти все линии электропередачи, разбиты все дороги.

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