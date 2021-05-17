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Град, шквалы, ливни и магнитные бури: погода приготовила украинцам "сюрпризы"

17 мая, 16:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине будет сильный ветер и полиция дала советы, как не пострадать от падающих деревьев и других конструкций

/ Фото: AFP

Завтра в Украине серьезно испортится погода – объявлено штормовое предупреждение, в некоторых областях ливни и сильный ветер, но в то же время будет достаточно тепло. Также объявлена повышенная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 18 мая в Украине везде грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха на западе 14-19 тепла, на юге, севере и в центре – 18-22, на востоке до +24.

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Украинцев также предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве районов Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей.

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Синоптик Наталия Диденко написала в Facebook, что к завтрашнему циклону с грозами присоединится повышенная магнитная активность – "ожидаются магнитные бури".

В Патрульной полиции Украины в связи с объявление штормового предупреждения рассказали украинцам, как пережить непогоду:

  • избегать прогулок под деревьями, заборами, рекламными щитами и зданиям, конструкции которых может сорвать ветром;
  • не оставлять автомобили возле деревьев, билбордов;
  • водители должны быть предельно внимательными и осторожными во время движения.

Как сообщали новости "Сегодня", Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках.

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