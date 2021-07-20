Грады, шквалы и ливни: в Украине снова объявлено штормовое предупреждение

Накануне Киев пережил мощный ливень с затопленными улицами, а сегодня в некоторых областях снова будет бушевать непогода

Украинцев ждут дожди. Коллаж "Сегодня"

Жару из Украины вытесняют прохлада и дожди. Сегодня в большинстве областей будет мокро, а местами будешь бушевать непогода – объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) сильные дожди. В центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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На реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м без угрозы негативных последствий.

На реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях повышение уровней воды на 0,2 – 0,7 м, возможно формирование значительного местного стока.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Черновицкой, Ровенской, северных, восточных, центральных и Запорожской областях.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июля в Киеве пронесся ураган – сильный ливень затопил некоторые районы города, дороги превратились в реки, машины чуть ли не плавали.

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Также сильно затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок".