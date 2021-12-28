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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

График ВНО и уровень готовности Киева в случае нападения РФ — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 06:00
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Киев создает штаб территориальной обороны, а в феврале начнется регистрация на ВНО
Киев готов отбить атаку РФ, а ВНО стартует с 23 мая/Коллаж: "Сегодня"
Киев готов отбить атаку РФ, а ВНО стартует с 23 мая/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Как и когда пройдет ВНО-2022 в Украине – график

В Украине с 1 февраля по 9 марта можно будет зарегистрироваться на прохождение внешнего независимого оценивания (ВНО). Сами экзамены стартуют с 23 мая.

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В Украине с февраля можно зарегистрироваться на ВНО/Коллаж: "Сегодня"
В Украине с февраля можно зарегистрироваться на ВНО/Коллаж: "Сегодня"

В городе в Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию: что произошло

В Торецкой Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водопроводе в "серой" зоне. Сейчас в городе сократили подачу горячей воды.

В городе возникла авария на водопроводе/Коллаж: "Сегодня"
В городе возникла авария на водопроводе/Коллаж: "Сегодня"

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Угроза вторжения России: готов ли Киев к нападению

Киев создает штаб территориальной обороны. Набор резервистов продолжается уже сейчас, на январь запланировано проведение командно-штабных учений. Это нужно в случае нападения России.

Киев готов к нападению РФ/Коллаж: "Сегодня"
Киев готов к нападению РФ/Коллаж: "Сегодня"

Саакашвили потерял сознание при переводе из госпиталя в тюрьму

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание после того, как представители пенитенциарной системы ознакомили его с решением Минюста о переводе из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму.

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Саакашвили пытались забрать из госпиталя/Коллаж: "Сегодня"
Саакашвили пытались забрать из госпиталя/Коллаж: "Сегодня"

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