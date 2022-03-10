Граница с Беларусью все еще опасна. Данные Генштаба на 15-е утро войны

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 15-е утро российского вторжения в Украину:
- Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку.
- Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.
- Продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.
- В Северской области украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.
- На южном направлении осуществляется сдерживание противника по направлениям на города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).
- В последние два дня авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.
Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.