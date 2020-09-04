Гройсман: ЕС заключил соглашение на поставку вакцины от COVID-19. Где украинское соглашение?

За 6 месяцев эпидемии экс-премьер не увидел ни одного грамотного шага правительства

Недавно Европейский Союз заключил крупную сделку на поставку 300 млн доз вакцины против COVID-19 с возможностью дополнительно приобрести еще 100 млн доз. Премьер-министр Украины в 2016-2019 гг. Владимир Гройсман обратил внимание на важный вопрос: а где такое же украинское соглашение и есть ли у нас 3-4-месячный запас необходимых средств для противодействия вирусу?

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Об этом он заявил в эфире программы "Ну и неделя" на "Громадському радіо".

Экс-премьер напомнил, что не первый день Украина следит за негативными "рекордами" заболеваемости и не первый месяц страна живет без четкого плана от действующего правительства, как пережить эти кризисные явления.

"У нас должна быть 3-4-месячный запас всего, что необходимо: маски, дезинфекторы, лекарства... Мы должны заключить договор на перспективную вакцину. ЕС заключил такое соглашение! А где соглашение Украины?, - заявил Владимир Гройсман. - Как только началась пандемия, я публично говорил о том, что нужно сделать, чтобы эффективно бороться с болезнью, поддержать врачей, людей и экономику. Я предлагал защитить людей на карантине. Я предлагал сделать реструктуризацию налоговых платежей для предпринимателей. За 6 месяцев я так и не увидел шагов правительства, которые назвал бы правильными".

При этом Владимир Гройсман обратил внимание на то, что обвинять во всем только пандемию – неправильно. Причиной сложившейся ситуации в стране является слабая и неэффективная экономическая политика, которую ведет украинское правительство с осени прошлого года.

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"Падать мы начали с октября прошлого года. И потом "накрыло" коронавирусом. Сейчас в экономике огромные проблемы. Но не надо их списывать только на коронавирус", – отметил Владимир Гройсман.

По его словам, проблемы – глобальные. Сворачиваются реформы – прежде всего, децентрализации, обновления промышленности. Все сброшено на плечи местного самоуправления, но никто не говорит об эффективной, грамотной и действенной государственной поддержке регионов и, что самое главное, реального сектора экономики.

"Правительство должно показать программу, а не хаос. Должны быть четкие цели и их достижение, а этого мы не видим, – сказал Владимир Гройсман. – Еще три месяца назад я сказал: подумайте о людях! И сейчас смотрю, что происходит, и стоять в стороне в таких условиях не могу".

Напомним, что ранее Гройсман обратился к правительству с требованием восстановить решение о росте зарплат учителей. Он отметил, что перекладывать сегодня всю ответственность за учебный процесс на местную власть и отдельные учебные заведения – неправильно и безответственно.

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