Гройсман обратился к правительству с требованием восстановить решение о росте зарплат учителей

Премьер-министр Украины в 2016-2019 гг. Владимир Гройсман обратился к действующему правительству с требованием восстановить принятое в июле прошлого года постановление №822 о росте зарплат учителей на 20-70%. Об этом он сказал во время открытия коммунального предприятия "Гимназия №24" в Виннице.

"В июле прошлого года наше правительство приняло постановление №822, где предусмотрено повышение зарплаты учителей от 20 до 70%. Следующее правительство – Алексея Гончарука, отменило это постановление. Я обращаюсь к действующему правительству: сейчас идет бюджетный процесс. Важно и необходимо вернуться к нашему решению и повысить заработные платы для учителей в 2021 году. Это было бы правильно!" – заявил Владимир Гройсман.

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Владимир Гройсман также отметил, что перекладывать сегодня всю ответственность за учебный процесс на местную власть и отдельные учебные заведения – неправильно и безответственно.

"Должен быть государственный стандарт защиты ребенка и учителя. Второй вопрос – финансирование труда учителя, технического персонала, который должен дезинфицировать, мыть помещения, и вопросы мер защиты – алгоритмы дезинфекции, социальной дистанции, системы безопасности в каждом заведении. Кто это будет финансировать? Это 4-5 млрд грн до конца года. Это деньги людей! Сейчас это переложили на плечи местных властей. Но это несправедливо", – отметил Владимир Гройсман.

Напомним, что ранее экс-премьер, подводя итоги года работы Верховной Рады, заявлял о том, что власти нужно говорить не о парламентской статистике, а о людях. По его мнению, парламент IX созыва принимал как нужные обществу законы, так и откровенно ошибочные инициативы.

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