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Гройсман призвал западных партнеров взять на себя обслуживание госдолга Украины в условиях войны

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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9 апреля, 19:15
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Премьер 2016-2019 годов считает, что это была бы дополнительная стабильность для Украины и ресурс для армии и экономики
Сейчас один из ключевых вопросов – это управление государственным долгом, считает Владимир Гройсман
Сейчас один из ключевых вопросов – это управление государственным долгом, считает Владимир Гройсман / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер политической партии "Украинская стратегия", экс-премьер-министр Владимир Гройсман призвал международных партнеров Украины взять на себя – на время и в условиях войны – обслуживание украинского государственного долга, выплаты по которому в этом году превышают 500 млрд грн. Об этом политик сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Гройсмана, сегодня перед Украиной стоят три важнейшие задачи: обеспечить Вооруженные силы всем необходимым, поддержать переселенцев – включая предложения размещения и работы, а также организовать, насколько возможно, нормальное функционирование государственных институтов.

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"Перед нами беспрецедентные вызовы… Один из ключевых вопросов – это управление государственным долгом. В этом году мы должны выплатить более 570 млрд грн. Это непосильная ноша в условиях войны, которую ведет Украина. Поэтому было бы хорошо, если бы мы обратились к нашим международным партнерам, прежде всего США, Великобритании, с предложением, чтобы обслуживание госдолга они взяли на себя. Это бы освободило ресурс, который можно направить на обеспечение ВСУ и поддержку доходов граждан", – сказал Гройсман.

По его убеждению, это вполне сильный и прозрачный инструмент, ведь речь идет об оплате именно обслуживания – процентов по долгу. А для Украины это дополнительная стабильность и реальный ресурс для армии и экономики.

"Нам нужно обеспечить функционирование тыла, расширить наши сухопутные возможности, добиться промышленного безвиза по европейским рынкам, – подчеркнул Гройсман. – Следующий этап – перемещение предприятий. Речь о физическом перемещении предприятий и перемещении работников этих предприятий. Это требует двух отдельных государственных программ".

Как отметил политик, финансовые ресурсы на подобные масштабные цели можно находить либо за счет высвобождения "долговых" выплат, либо за счет фондов поддержки Украины.

"И это справедливые вопросы, которые задает и президент, и правительство, и общество", – подчеркнул лидер "Украинской стратегии".

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Финансовая помощь Украине

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

По словам заместителя исполнительного директора МВФ Владислава Рашкована, 1 млрд канадских долларов, которые Канада планирует выделить для Украины, будут направлены именно на этот счет.

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Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

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