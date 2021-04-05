Гройсман требует немедленного созыва чрезвычайного заседания правительства из-за ситуации с COVID-19

Ежедневно из-за COVID-19 в Украине умирает около 400 человек, следовательно, ежемесячно – около 12 тысяч. А это население таких городов, как Счастье в Луганщинской, Городня – в Черниговской, Каменка – в Черкасской или Ждановка в Донецкой области. Государство требует немедленного принятия и неукоснительного выполнения решений по защите людей: обеспечения лечения, поставки вакцин и проведения вакцинации всем без ограничений. Решения и планы действий должны быть приняты на заседании правительства или, в случае неспособности членов правительства, на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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Об этом в своем обращении в Facebook сказал лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

Он в очередной раз подчеркнул, что болезнь возникла не вдруг, и правительство имело время подготовить страну, всю инфраструктуру, войти в международные программы производства вакцин, начатые весной прошлого года, прислушиваться к эффективным советам. Вместо этого только упущенные возможности и множество нерешенных проблем, цена которым – человеческие жизни.

"Проходит год, как в Украину пришел COVID-19. И сейчас мы вспоминаем родных, близких, знакомых, умерших от этой страшной болезни, – отметил Гройсман. – Год назад все наши западные партнеры сказали, что они готовятся к вакцинации и к закупке перспективной вакцины. Год назад я лично обратился к главе правительства с просьбой совместно с европейскими партнерами закупить вакцину и защитить украинцев. Получил ответ: "Все нормально, не волнуйтесь, мы над этим вопросом работаем". Ну, может, вы и работаете, но то, что мы видим сегодня: люди не вакцинированы, ежедневно мы теряем по 400 человек. Это 12 тысяч человек в месяц. Это небольшой населенный пункт, которых много по Украине ... Больницы переполнены, а врачи валятся с ног. В регионах кричат о дефиците кислорода, а правительство делает вид, что ничего не происходит".

Гройсман обратил внимание на еще одну проблему. Провал программы вакцинации фактически закрывает Украину для всего цивилизованного мира. А это не только социальный аспект – невозможность путешествий, например, но и большое экономическое влияние, которое ощутит каждый – от рабочего до пенсионера.

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Важно также позаботиться о здоровье украинской армии, где также из-за COVID-19 погибают бойцы.

"Украинская армия должна быть здоровой, чтобы отражать российскую агрессию, которая нависает и грозит дальнейшими активными действиями", – отметил Гройсман.

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По его мнению все эти вопросы должны быть обсуждены на специальном заседании правительства или СНБО.

"Я требую чрезвычайного заседания правительства, чтобы были приняты необходимые решения и людям был представлен план. Не только записаться в "Дії" и стать в очередь на вакцинацию, а четко понимать, кто и где будет вакцинирован. Надо снять все ограничения на вакцинацию, чтобы все украинцы, которые стоят в очередях и хотят вакцинироваться, могли вакцинироваться – сказал Гройсман. – Для этого нам нужны миллионы вакцин, которые вы, правительство, должны обеспечить. Это ваша обязанность – такая же, как и обязанность других правительств, которые достигли миллионных вакцинаций и защитили своих граждан. У нас нет времени ждать. Каждый день приносит нам огромные потери. Правительство должно действовать четко. А если правительство не способно действовать – необходимо созвать Совет национальной безопасности и обороны. Ситуация критическая. Украина едва ли не единственная страна в демократической Европе не может обеспечить защиту своих граждан! Это недопустимо".

Гройсман обратился ко всем политикам с призывом действовать и воплощать нужные стране решения независимо от политических предпочтений, а также призвал украинцев беречься самим, не забывать о масках, соблюдении дистанции и не бояться прививок.

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"Пока политики будут делать то, что должны были сделать еще полгода назад, мы, граждане, должны защищать сами себя. Я прошу и призываю: не бойтесь вакцинации. Если есть возможность – вакцинируйтесь, носите маски, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и своих близких. У нас другого выхода нет. Давайте вместе остановим пандемию", – добавил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман потребовал от правительства отменить ограничения на вакцинацию.

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