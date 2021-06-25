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Грозовой юг и жаркий север. Что приготовила погода на 25 июня (карта)

25 июня 2021 6:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

С погодой по-прежнему все сложно – пока часть страны изнывает от жары, другую часть оккупировали грозы

В Украине накануне выходных, 25 июня, будет все так же жарко, местами – до 35 градусов, но на морском побережье позагорать особо не получится – там по-прежнему грозы.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве снова будет жарко и сухо, температура воздуха – 32-34 градуса. Такая же пляжная погода сохранится и в других северных областях и в центре Украины.

Жарко будет и на востоке – в большинстве областей этого региона температура достигнет 35 градусов, немного "прохладнее" будет только в Днепре и Запорожье – 31-33 градуса.

А вот на юге и западе по-прежнему громы и молнии. При этом в западных областях температура будет достигать 34 градусов, а на юге будет самая низкая по стране – 28-32 градуса.

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Напомним, перед прошлыми выходными ливни атаковали Одессу. Машины тонули посреди дороги, а люди вброд добирались домой.

Мы также писали, что синоптики прогнозировали адскую жару в течение всей недели, а также то, что Буковину и юг продолжит заливать.

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