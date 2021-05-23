Грозовые дожди придут на смену жаре – какие регионы зальет в ближайшие дни (карта)

Дожди все еще не хотят покидать страну – до среды в регионах Украины прогнозируют осадки

Украину снова зальет дождями. Фото: коллаж "Сегодня"

В ближайшие дни в Украине будет по-летнему тепло, однако некоторе регионы зальет дождями.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В понедельник, 24 мая, синоптики прогнозируют осадки на севере, востоке и юге страны. На остальной территории будет солнечно.

на западе – 19-21 градус тепла;

на востоке – 18-24 градуса;

на севере – 18-21 градус;

на юге – 20-27 градусов;

в центре Украины – 18-21 градус.

Во вторник, 25 мая, грозовые дожди прогнозируют в Луцке, Ровном, Львове, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком. На остальной территории – солнечно и без осадков.

на западе – 22-25 градусов тепла;

на востоке – 21-24 градуса:

на севере – 19-23 градуса;

на юге – 22-25 градусов;

в центре Украины и в Киеве – 21-23 градуса.

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В среду, 26 мая, Украину снова зальет дождями – грозы будут на Западе, а также в Киеве, Чернигове и Сумах. В остальных областях будет жарко и солнечно.

на западе – 19-25 градусов тепла;

на востоке – 25-28 градусов:

на севере – 23-25 градусов;

на юге – 25-28 градусов;

в центре Украины и в Киеве – 24-26 градусов.

Как сообщалось ранее, в ближайшие дни в Украине будет по-летнему тепло, но некоторые регионы будут заливать дожди, кое-где даже грозы.

Также мы писали, что 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.