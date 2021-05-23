Грозовые дожди придут на смену жаре – какие регионы зальет в ближайшие дни (карта)

Украину снова зальет дождями. Фото: коллаж "Сегодня"
В ближайшие дни в Украине будет по-летнему тепло, однако некоторе регионы зальет дождями.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В понедельник, 24 мая, синоптики прогнозируют осадки на севере, востоке и юге страны. На остальной территории будет солнечно.
- на западе – 19-21 градус тепла;
- на востоке – 18-24 градуса;
- на севере – 18-21 градус;
- на юге – 20-27 градусов;
- в центре Украины – 18-21 градус.
Во вторник, 25 мая, грозовые дожди прогнозируют в Луцке, Ровном, Львове, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком. На остальной территории – солнечно и без осадков.
- на западе – 22-25 градусов тепла;
- на востоке – 21-24 градуса:
- на севере – 19-23 градуса;
- на юге – 22-25 градусов;
- в центре Украины и в Киеве – 21-23 градуса.
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В среду, 26 мая, Украину снова зальет дождями – грозы будут на Западе, а также в Киеве, Чернигове и Сумах. В остальных областях будет жарко и солнечно.
- на западе – 19-25 градусов тепла;
- на востоке – 25-28 градусов:
- на севере – 23-25 градусов;
- на юге – 25-28 градусов;
- в центре Украины и в Киеве – 24-26 градусов.
Как сообщалось ранее, в ближайшие дни в Украине будет по-летнему тепло, но некоторые регионы будут заливать дожди, кое-где даже грозы.
Также мы писали, что 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.