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Грозы, град и шквальный ветер: до конца недели Украину будет терзать циклон

8 июня, 13:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Синоптики рассказали, какие области обойдет непогода стороной и кому повезет с нормальной погодой

Дождевой циклон будет заливать всю Украину до конца недели, синоптики обещают грозы, град и шквальный ветер. Если кто-то ждет жару и пляжную погоду – ее в ближайшее время не будет.

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Дожди и порывистый ветер обойдут только Волынь, Ровенскую область, отдельные районы Крыма, Николаевской и Одесской областей.

Несмотря на то, что в Украине уже календарное лето, свежо будет почти во всех областях. Температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла. Такие показатели будут держаться всю неделю, говорят синоптики. А самым холодным может стать четверг.

В тренде
Грозы, град и шквальный ветер: до конца недели Украину будет терзать циклон

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Одессу накрыла непогода – в городе прошел град, улицы затопило.

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А в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигались из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.

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