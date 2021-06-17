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Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды

17 июня 2021 17:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

В южных и восточных областях страны ввели желтый уровень опасности, на остальной территории погода будет хорошей

В пятницу, 18 июня, в Украине прогнозируют очередное ухудшение погоды – часть Украины накроют грозы.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

"18 июня в южной части и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики объявили о первом уровне опасности – желтом.

Фото: Укргидрометцентр
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Фото: Укргидрометцентр

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Ранее мы сообщали, что дожди и грозы начали отступать, но далеко не везде. В четверг, 17 июня, на половине территории страны будет сухо и солнечно, другие же области так же будет заливать. А в Киеве в предпоследний рабочий день придет долгожданное лето – будет жарко и сухо, температура 26-28 градусов.

Напомним, ранее синоптики обещали, что до конца недели в Украину должно прийти настоящее лето, в некоторых областях уже будет 30-градусная жара. Дождей тоже станет значительно меньше.

Смотрите в нашем сюжете, как мощный град накрыл Днепр:

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