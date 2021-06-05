Грозы и дожди во всех областях: какой будет погода в Украине 6 июня (карта)

Страну будет заливать дождями, но температура воздуха останется на уровне 20-22 градусов, а ночью будет довольно прохладно – до 14 градусов

В воскресенье, 6 июня, страну будет заливать дождями. На всей территории Украины грозы, лишь в Крыму прогнозируют небольшой дождь.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны прогнозируются ливни с грозами, при этом днем температура будет достигать от 21 до 24 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут от 10 до 12 градусов.

В центре Украины и Киеве тоже будут лить дожди. Там средняя температура будет колебаться в пределах 19-23 градусов днем, а ночью ожидается от 10 до 12 градусов.

На востоке Украины синоптики прогнозируют днем от 19 до 21 градуса тепла – здесь будет немного прохладнее, чем на остальной территории. А ночью – от 10 до 13 градусов.

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На юге страны также прогнозируют грозы, там днем температура будет в пределах 20-24 градусов, а ночью – 11-14.

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