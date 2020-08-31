Грозы и шквальный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

В ГСЧС рассказали, где ждать непогоды

В Украину после сухой и жаркой погоды вернутся дожди. В связи с этим завтра, 1 сентября, спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы до 20 м/с. Утром и днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях значительные дожди (I уровень опасности – желтый).

Ранее мы сообщали, что в Киеве и области на смену сухой жаркой погоде, из-за которой повысился уровень загрязнения воздуха, придут дожди.

Специалисты напомнили, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

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Также напомним, в Виннице прошел мощный ливень с градом и сильным ветром, в результате которого многие улицы превратились в реки. Кроме того, в городе на проезжую часть повалило несколько деревьев.

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А на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Украину 25 августа, затопило три города.

Видер: facebook.com/tvoe2020vv

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