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Грозы и ураганы: Днепр и Одессу накрыла непогода (фото, видео)

15 июня 2021 20:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В нескольких крупных городах улицы ушли под воду

Ураган прошел в Одессе и Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"

Ураган прошел в Одессе и Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"

В нескольких областях Украины испортилась погода, прошла гроза с градом. Дождь затопил улицы, ветер вырвал деревья с корнями, а также поломал борды.

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Как пишет издание dnepr.info, в Днепре затопило центр города – обрушились деревья, железные конструкции и даже остановилось трамвайное движение – транспорт не мог ехать по затопленным рельсам.

Дождь смывал смывал дорогу вместе с асфальтом.

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Как сообщает Vgorode, в Одессе дерево привалило автомобиль, который был припаркован во дворе жилого дома в Аркадии.

Также еще одно дерево упало на улице Краснова. В результате оно повредило машину. Ветер поломал много веток и деревьев.

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Тучи накрыли практически весь город.

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Ранее мы писали, что дожди снова возвращаются в Украину. Сегодня в столице с самого утра солнечно, но такая погода может быть недолго – киевлян ждет дождь с грозой, так что готовим зонты.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.

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