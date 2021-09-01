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Грозы и жара: чем удивит погода в День знаний (карта)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
1 сентября, 06:15
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В среду грозы вернутся в западный регион, там также немного похолодает. На севере прогнозируют ливни, а на востоке снова жарко и сухо
В одних областях снова ливни, а в других по-прежнему жарко/коллаж "Сегодня"
В одних областях снова ливни, а в других по-прежнему жарко/коллаж "Сегодня"

В Украине 1 сентября в некоторых регионах сохранится лето, в других же ожидается по-настоящему осенняя погода, сопровождаемая грозами и ливнями.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 1 сентября сохранится температура 21-23 градуса, но сегодня в столице вновь обещают ливни.

Погода в регионах

В среду грозы вернутся в западный регион, на севере прогнозируют ливни, а на востоке снова жарко и сухо.

  • На севере прогнозируют в среднем 22-24 градуса. В Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях обещают ливни.
  • На западе сегодня кругом будет блистать и грохотать, особенно заливать будет Закарпатскую область. При этом в регионе станет еще прохладней – 17-19 градусов. А в Черновцах и Ивано-Франковске температура вообще опустится до 18 градусов.
  • В центре 1 сентября довольно тепло и сухо, небольшие дожди возможны только в Полтавской области. Температура в Черкассах, Кропивницком, Днепре и Полтаве – до 25 градусов.

  • На востоке сегодня по-прежнему жарко, осадков не прогнозируют. Температура в Луганской, Донецкой и Запорожской областях – до 28 градусов, а в Харьковской – от 23 до 25 градусов.
  • На юге 1 сентября температура в Херсоне, Одессе и оккупированном Крыму составит от 25 до 27 градусов, в Николаеве – 24-26. Сегодня в этом регионе будет сухо.
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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Отметим, Киев поздно вечером 30 августа накрыла небывалая гроза – в результате мощных ливней затопило дороги и станции трамваев, что вызвало большие пробки и остановку транспорта, а в Подольском районе из-за молнии начался пожар.

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