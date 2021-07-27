Грозы и жара: в Украину 27 июля вернется привычная погода (карта)

Запад во вторник будет заливать – дожди с грозами синоптики обещают во всех областях, кроме Черновицкой

/ Фото: Getty Images, Сегодня

Во вторник, 27 июля, в Украину после небольшой передышки возвращается уже ставшая привычной этим летом погода – жара до +32 градусов и грозы.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве пока будет без осадков, но температурный столбик снова преодолеет черту в 30 градусов. Как и в других северных областях: в Чернигове синоптики прогнозируют +32, а в Сумах – 29-31 градус.

Жарко и сухо будет сегодня и в центре и на востоке Украины. В Черкассах обещают до 31 градуса и небольшую облачность, в Кропивницком – 30-32 градуса. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях – от 30 до 32 градусов. Аналогичную погоду прогнозируют и в Днепре и Запорожье.

А вот запад во вторник будет заливать – там дожди с грозами синоптики обещают во всех областях, кроме Черновицкой.

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Зато на побережье Черного и Азовского морей отдыхающие смогут вдоволь насладится солнцем: температура там местами поднимется даже до 34 градусов, осадков пока не будет.

Мы также писали, что жителям нескольких областей во вторник не очень повезет с погодой – ожидаются и штормовой ветер и даже град. В других же областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни.