Грозы идут на попятный: где 11 августа получится позагорать (карта)

Грозовой фронт все никак не покинет запад и восток страны, но ближе к центру, кажется, окончательно прояснилось

На западе Украины температура немного поднимется, а в центре снизится / коллаж "Сегодня"

В среду, 11 августа, в Украину вернется солнце, но не везде. В западных и восточных областях снова будет лить и грохотать.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в среду температура станет немного комфортней – снизится до 29 градусов. При этом гроз сегодня не обещают.

Погода в регионах

Грозовой фронт все никак не покинет запад страны, но ближе к центру, кажется, окончательно прояснилось.

На севере обещают температуру около 26-28 градусов. В Черниговской, Киевской и Житомирской областях будет солнечно и сухо, а в Сумской – дождь.

обещают температуру около 26-28 градусов. В Черниговской, Киевской и Житомирской областях будет солнечно и сухо, а в Сумской – дождь. На западе продолжатся грозы, солнце обещают только в Хмельницкой и Винницкой областях. Зато по- прежнему не очень жарко – сегодня в этом регионе пронозируют в среднем 25-27 градусов, на Закарпатье – 27-29.

продолжатся грозы, солнце обещают только в Хмельницкой и Винницкой областях. Зато по- прежнему не очень жарко – сегодня в этом регионе пронозируют в среднем 25-27 градусов, на Закарпатье – 27-29. В центре сегодня солнечно и без осадков. Температура в Кропивницком и Черкассах – 26-28 градусов, а в Полтавской и Днепропетровской областях чуть теплее – до +29.

На востоке сегодня будет заливать все области – кругом обещают грозы. А температура снова повысится и будет около 29-31 градуса в Харькове и Запорожье и до +33 – в Луганской области.

сегодня будет заливать все области – кругом обещают грозы. А температура снова повысится и будет около 29-31 градуса в Харькове и Запорожье и до +33 – в Луганской области. На юге 11 августа обещают грозы в Херсонской области и оккупированном Крыму. В Николаеве и Одессе будет солнечно и жарко – до +31 градуса, в Симферополе прогнозируют не выше +29.

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