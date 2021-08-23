Грозы вернулись: где будет лить в День Государственного флага (карта)

Украинцы недолго отдыхали от дождей, в праздничный понедельник синоптики снова обещают грозы, правда пока только в одном регионе. На остальной части страны будет комфортная температура и без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В Киеве 23 августа сохранится теплая погода, гроз также не будет. Температура составит около 24-26 градусов.
Погода в регионах
Будет сухо в понедельник в областях восточного, северного, южного регионов и центра, а вот запад сегодня подмочит. При этом температура кругом останется вполне комфортной.
- На севере прогнозируют в основном 24-26 градусов, немного прохладнее будет только в Житомирской области – до +25. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях синоптики осадков не обещают.
- На западе обещают температуру около 24-26 градусов, правда в приграничных областях будет посвежее: 21-23 – во Львовской и 19-21 – в Волынской. При этом весь регион будут заливать грозы.
- В центре 23 августа пройдет без осадков, температура в этом регилне будет 24-26 градусов, чуть теплее прогноз для Днепра – до +27.
- На востоке сегодня переменная облачность, но без дождей. Температура в Луганской, Донецкой и Запорожской областях – 26-28 градусов, а в Харьковской – 25-27.
- На юге 23 августа температура составит в Николаеве, Херсоне и оккупированном Крыму – 26-28 градусов, в Одессе – до +27. В этом регионе кругом будет сухо.
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