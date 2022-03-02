Грузины приехали на помощь украинским военным

Военные с флагом Грузии помогут в борьбе с Россией

Грузины прибыли на помощь украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Грузинские военные прибыли на помощь ВСУ для защиты от российского агрессора. Видео их высадки из самолета опубликовала в Twitter неофициальная страница поддержки ВСУ, это же видео появилось на официальной странице СНБО.

На видео военные под грузинским флагом выходят из самолета и приветствуют украинских военных, которые их встречают.

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Ситуация в Украине 2 марта