Гулять будем 4 дня: прогноз погоды на праздничные выходные и День Независимости

В субботу, воскресенье и понедельник нам повезет с солнцем и теплом, а 24 августа будут погодные сюрпризы

Украинцев ждет праздник. Фото: "Сегодня"

Приближаются длительные выходные – украинцы будут гулять четыре дня. В ближайшие дни нас ждет приятная комфортная погода, но День Независимости, 24 августа, дожди подпортят праздник.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Суббота

21 августа в Украине будет доминировать повышенное атмосферное давление, поэтому в большинстве областей осадки маловероятны – ожидается солнечная погода. Только на востоке остатки атмосферного фронта обусловят локальные грозовые дожди, а также в западных областях местами возможен периодический дождь с грозой.

Ветер северо-западного направления может завтра быть порывистым на севере и в центральных областях (осторожно под щитами и билбордами).

Температура воздуха составит 22-29 градусов.

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В Киеве завтра предполагается сухая солнечная погода с температурой воздуха 24-26 градусов. Но ночью, поздно вечером и утром 14-18 градусов.

Воскресенье и понедельник

22 и 23 августа в Украине будет роскошная погода, сухо, солнечно и тепло.

День Независимости

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24 августа на западе и севере появятся локальные грозовые дожди. В большинстве областей восстановится жара, а вот в западных областях немного похолодает.

В Киеве на День Независимости температура воздуха повысится до 30 градусов (диаграмма), то есть будет жарко, но возможны локальные грозовые дожди.

Как будем отмечать 30-летие независимости

В этом году Украины отмечает 30-летие своей независимости. Президент Владимир Зеленский обещал украинцам, что праздник будет грандиозным.

24 августа состоится большой военный парад с участием украинских и иностранных военных. Будут все виды войск, которые защищают Украину на земле, в воздухе и воде. Мероприятия пройдут не только в Киеве, но и Одессе.

Также на протяжении дня будет много различных мероприятий, а вечером на НСК "Олимпийский" пройдет большой праздничный концерт с участием украинских звезд, а "гвоздем" программы станет знаменитый итальянский оперный певец Андреа Бочелли.

Как сообщали новости "Сегодня", Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаево и Гостомеля сообщали о пылевой буре и мощных грозах, а от мощного ветра трясло дома и кренило деревья.

В Хмельницком из-за непогоды были затоплены улицы, а сильный ветер валил деревья.

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