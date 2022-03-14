Гуманитарные коридоры 14 марта: откуда можно будет эвакуироваться

Украина на 14 марта согласовала работу 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей из зоны боевых действий.
Об этом сообщила на брифинге вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Вице-премьер рассказала, какие коридоры будут работать в Киевской области:
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из сел Богдановка и Новая Богдановка – в Бровары;
из села Перемога Барышевской ОТГ – в Бровары;
из села Бобрик – в Бровары;
из города Гостомель – в село Белогородка;
из поселков Немешаево и Ворзель – в Белогородку;
из поселка Дмитровка – в Белогородку.
Также она сообщила о ситуации с коридорами в Луганской области:
из города Северодонецк в город Славянск;
из города Попасная – в город Славянск;
из поселка Горное – в город Славянск.
"Также мы еще раз будем пытаться сегодня наконец-то разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами из города Бердянск через Мангуш в Мариуполь", – добавила Верещук.
РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так
В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты также предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.
В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".
"В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.
В разведке объяснили, зачем это оккупантам:
- 1. Создание оснований для легального прибытия на территорию крупного грузового транспорта государства-агрессора.
- 2. Организация скрытого вывоза тел погибших и раненых оккупантов.
- 3. Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери в ходе боев.
- 4. Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего.
- 5. Сосредоточение наших граждан с целью использования их в качестве заложников и живого щита.
"Кроме того, на территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права и надлежащая помощь. Граждане будут подвергаться давлению со стороны спецслужб и репрессивных структур оккупанта", – говорится в сообщении.