ГУР заявило о трех погибших разведчиках: среди них — член первой делегации на переговорах с РФ

Они погибли во время выполнения спецзадач

Погибло трое разведчиков/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что при выполнении специальных задач погибли три разведчика.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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Так, погибли следующие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины:

Доля Алексей Иванович

Чибинеев Валерий Викторович

Киреев Денис Борисович

"Они погибли, защищая Украину, а их чин приблизил нас к победе. От имени Главного управления разведки выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Герои не умирают! Они живут, пока мы о них помним! Слава Украине! Героям Слава!", — говорится в сообщении.

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Во время задержания сотрудниками Службы безопасности Украины убит член первой делегации Украины на переговорах с РФ, которые проходили в Гомеле, Денис Киреев.

Правозащитник Сергей Наумович прокомментировал ликвидацию Киреева

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"Киреева таки ликвидировали. Но мне сообщили, что это не первый и не последний агент ФСБ, которого разоблачили и убили (и ещё пристрелят) сотрудники СБУ. Скоро будут новости. Начался отстрел!" – написал он в Facebook.

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